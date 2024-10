Política Bolsonaristas fazem balanço negativo do deputado federal Nikolas Ferreira após as eleições

Nikolas Ferreira entrou de cabeça na disputa em Belo Horizonte.(Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Integrantes do PL e bolsonaristas avaliam que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) saiu enfraquecido das eleições municipais. A leitura é que a derrota em casa, com seu principal afilhado político, Bruno Engler, na corrida pela prefeitura de Belo Horizonte, coloca em xeque seu potencial como cabo eleitoral da direita. Nikolas, inclusive, foi quem encabeçou boa parte dos ataques contra o prefeito Fuad Noman (PSD), adversário de Engler que acabou reeleito.

Correligionários do PL lembram que o deputado federal também apoiou explicitamente, no primeiro turno de São Paulo, o candidato Pablo Marçal (PRTB), que acabou de fora da disputa, afunilada entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Para eles, a soma dessas derrotas em capitais de grande repercussão tem o potencial de abalar o capital político de Nikolas.

A entrada do parlamentar mineiro na campanha de Marçal gerou grande irritação na ala de seu partido e bolsonaristas que apoiaram Nunes. Com a derrota de Bruno Engler em Belo Horizonte, os correligionários reforçaram as críticas a Nikolas, afirmando que ele “não ganhou na própria casa, mas quis se meter em São Paulo”.

O deputado foi um dos principais cabos eleitorais do PL e rodou o Brasil para fazer a campanha para candidatos do partido. Nikolas, porém, alinhou-se aos mais radicais e mostrou resistência em aceitar alianças amplas.

De cabeça

Político dono de um dos maiores índices de engajamento nas redes sociais, Nikolas entrou de cabeça na disputa em Belo Horizonte. Para ajudar o aliado, explorou na internet um assunto que marcou o segundo turno na capital mineira.

O deputado publicou um vídeo nas redes sociais chamando de “pornográfico” um livro de ficção escrito pelo prefeito Fuad Noman em 2020. Na obra, intitulada “Cobiça”, a protagonista narra ter sido vítima de uma tentativa de estupro quando tinha 12 anos. Os opositores sugeriram que o fato de elaborar uma história com essa ambientação representaria conivência com esse tipo de crime.

Nikolas fez a publicação mesmo depois que a Justiça decidiu contra o uso descontextualizado de referências ao livro pela campanha de Bruno Engler.

Bruno Engler também teve o apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Republicanos de Mauro Tramonte (Republicanos), terceiro colocado no primeiro turno – o apresentador de TV, porém, ficou neutro na segunda votação. Até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), endossou a candidatura do PL em Belo Horizonte. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

