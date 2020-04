Política Bolsonaro acompanha a posse do novo chefe do Comando Militar Sul, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Bolsonaro (foto) e seu vice, general Hamilton Mourão, participam da cerimônia de troca no CMS Foto: Carolina Antunes/PR Bolsonaro (foto) e seu vice, general Hamilton Mourão, participam da cerimônia de troca no CMS (Comando Militar do Sul). (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (30), acompanhado de uma comitiva formada por integrantes do governo e parlamentares aliados no Congresso Nacional.

Bolsonaro, seu vice, general Hamilton Mourão, e ministros participam da cerimônia de troca de comando no CMS (Comando Militar do Sul). O general de exército Valério Stumpf Trindade assume a chefia do CMS no lugar do general de exército Geraldo Antonio Miotto, que irá para a reserva.

O comandante do Exército, general de exército Edson Leal Pujol, também acompanha a solenidade, que iniciou no fim desta manhã no Salão de Honra do CMS, no Centro de Porto Alegre. Em função das medidas de restrição pela pandemia de coronavírus, o evento é reservado para poucos convidados.

Essa é a única atividade prevista para Jair Bolsonaro no Estado nesta quinta-feira. A última passagem do presidente pelo RS foi em dezembro do ano passado, quando ele participou da 55ª Cúpula do Mercosul, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política