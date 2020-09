Já os recursos para empreendedores dão sinais de esgotamento. Um levantamento do portal de notícias G1 mostra que a maioria dos bancos já não tem recursos disponíveis do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), lançado em 31 de agosto.

Bolsonaro esteve em São Desidério, no Oeste baiano, para assinar termo que autoriza o Exército a construir um trecho de 18 km da ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) – o que representa 0,8% do trecho total da ferrovia. O prazo para entrega não foi divulgado.

Essa é a 4ª agenda do presidente em cidades do Nordeste em menos de 50 dias. Nesta sexta, ao desembarcar na cidade vizinha, Barreiras, Bolsonaro não usou máscara, carregou crianças no colo e tirou fotos com apoiadores que se aglomeravam. O uso de máscara é obrigatório no Estado.

Na Bahia, Bolsonaro ainda teceu elogios ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que participou da solenidade. O presidente apontou que ele possui grande capacidade para negociar e convencer. “Lá dentro do TCU, Tarcísio conseguiu, com sua maneira peculiar de trabalhar, levando sempre a verdade e os interesses nacionais acima de tudo, também desencravar a malha paulista. Então essa grande obra que está sendo concluída aqui que nos próximos anos será efetivada nos ligando com o resto do Brasil, com a Norte-Sul, bem como lá para o Sul, via malha paulista, entre outros bem demonstra que a capacidade do Tarcísio em negociar, em convencer, é enorme. E essas obras estão aos poucos aparecendo no nosso Brasil.”

O mandatário ressaltou que o governo concluirá obras antigas antes de iniciar novos empreendimentos e que, dessa forma, respeita a verba pública. “Se lá atrás com Juscelino houve investimento massivo nas rodovias porque o petróleo era barato e assim era obviamente bom para aquela época, depois da crise do petróleo mudou, depois dos anos 70. Mas pouca gente pensou em investir em ferrovias. E nós optamos antes de investir massivamente em ferrovias, é terminar as obras já começadas e isso demonstra que temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil”, disse.