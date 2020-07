Política Bolsonaro anda de motocicleta e visita deputada federal em Brasília

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Após divulgar que está curado do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro andou de motocicleta pelas ruas de Brasília neste sábado (25). Ele levou o veículo a uma oficina para revisão.

Ao deixar o local, Bolsonaro afirmou que “não sentiu nada” e que nem saberia que esteve doente caso não tivesse feito o teste. Ele estava em isolamento no Palácio da Alvorada desde 7 de julho.

“Não senti nada desde o começo, se eu não tivesse feito teste eu nem sabia que tinha contraído o vírus. É uma coisa que acontece, tem que cuidar dos mais idosos e tocar a vida”, declarou o presidente.

Depois de sair da oficina, o chefe do Executivo foi até um posto de combustíveis para abastecer a motocicleta. Ele estava escoltado por carros e seguranças.

Em uma passagem pelo Lago Norte, área nobre de Brasília, o presidente parou para visitar a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). Aliada fiel de Bolsonaro, ela foi destituída da vice-liderança do governo na Câmara após desrespeitar a orientação do Executivo na PEC do Fundeb. A parlamentar votou contra a proposta, assim como outros seis deputados.

Bia postou uma foto com Bolsonaro nas redes sociais. “Comecei o dia com a visita surpresa do Presidente @jairbolsonaro em minha casa. Um gesto que simboliza os laços de amizade e alinhamento que nos unem e que seguem firmes. Apreciei muito essa surpresa”, escreveu a deputada.

Ao retornar ao Palácio da Alvorada, o presidente parou para falar com apoiadores. De máscara, Bolsonaro se aproximou da multidão e tirou fotos com eleitores. Os apoiadores o felicitaram por estar livre da Covid-19.

Bolsonaro confirmou que a agenda do governo agora seguirá normalmente e que seu plano é “viajar”.

