Geral Bolsonaro anuncia desfile das Forças Armadas em Copacabana no 7 de setembro

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro pretende “inovar” no tradicional desfile. (Foto: José Dias/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou, no último sábado (30), que pretende “inovar” no tradicional desfile de 7 de Setembro. Além da celebração em Brasília (DF), ele quer promover o ato na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

“Nós queremos, pela primeira vez, inovar no Rio de Janeiro. Às 16h do dia sete de setembro, pela primeira vez, nossas Forças Armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana ao lado de nosso povo”, declarou durante a convenção nacional do Republicanos, realizada em São Paulo.

No 7 de Setembro, o presidente estará pela manhã em Brasília, depois seguirá para a celebração no Rio de Janeiro. “Vamos mostrar que nosso povo, mais do que querer, tem o direito e exige paz, democracia, transparência e liberdade”, disse convocando a população para o ato.

Em seu discurso, Bolsonaro disse que, todos os dias, pede a Deus para que o povo “não experimente as dores do comunismo”. “O que está em jogo em nossa pátria é uma nova forma de mandar no povo, e não de comandar como vocês estão vendo, até o presente momento, comigo na presidência”, afirmou.

O candidato à reeleição também disse que não cometeu erros em suas declarações sobre a pandemia. “Me tiraram o direito de conduzir a pandemia. Foi tirado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, eu não errei nenhuma das sugestões que eu dei para a população. Não conseguia dormir com o fechamento do comércio por todo Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo”, declarou. “Sempre estive no meio do povo. Mesmo nos momentos difíceis da pandemia, eu estava no meio do povo”, complementou.

O evento oficializou a candidatura do ex-ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Antes da menção aos atos do Dia da Independência, Bolsonaro, aconselhado por marqueteiros, fez um discurso caro ao eleitorado paulista para lançar Tarcísio, com destaque a entregas do ex-ministro, como a construção de rodovias. “Ele ressuscitou o modal ferroviário no Brasil. […] Precisamos de aliados pelo Brasil que levem adiante política que começamos a implementar em Brasília. Política de resultados”, afirmou o presidente. “Tarcísio deu prova de sua competência na alocação de recursos”, acrescentou.

Seis dias após estrear na campanha à reeleição, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também discursou na convenção de Tarcísio e orou pela mulher do candidato a governador, Cristiane Freitas. A campanha do presidente tem recorrido à primeira-dama para atrair o eleitorado feminino. As informações são dos jornais Estado de Minas e O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral