Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

As localidades e o período de emprego dos militares serão definidos pelo TSE Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil As localidades e o período de emprego dos militares serão definidos pelo TSE. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano “para a garantia da votação e da apuração”. O texto foi publicado na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial da União.

As localidades e o período de emprego dos militares serão definidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O primeiro turno das eleições acontecerá em 2 de outubro, e o segundo, no dia 30 do mesmo mês – onde for necessário.

A votação será realizada simultaneamente em todos os 5.570 municípios brasileiros, das 8h às 17h (horário oficial de Brasília). Devido à diferença de fuso em alguns Estados, a votação começará e terminará mais cedo ou mais tarde.

Neste pleito, mais de 156,45 milhões de brasileiros estão aptos a comparecer às urnas. Haverá 181 seções de votação no exterior, onde 697.078 eleitores poderão escolher o futuro presidente da República.

