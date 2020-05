Política Bolsonaro compartilhou um vídeo em suas redes sociais que mostra o discurso de um ator norte-americano defendendo o uso de armas como garantia da liberdade da população

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Ao compartilhar a publicação, Bolsonaro escreveu: "A garantia de um povo livre". (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) compartilhou, na manhã desta segunda-feira (25) um vídeo em suas redes sociais que mostra um discurso do então ator norte-americano e presidente da Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês) Charlton Heston, defendendo o uso de armas como garantia de liberdade da população.

O discurso, feito num comício da NRA em 2000, traz a mesma ideia defendida por Bolsonaro na reunião ministerial de 22 de abril, quando o presidente afirmou que quer “armar a população” pois, em sua visão, “é muito fácil impor uma ditadura no Brasil”.

“Quando a liberdade treme, são sempre os patriotas que ouvem o chamado primeiro”, diz Charlton Heston, que morreu em 2008 aos 84 anos, em dos trechos iniciais do discurso compartilhado por Bolsonaro. “Quando as mais modestas mãos podem possuir um instrumento tão extraordinário, isso simboliza a medida completa da dignidade humana e liberdade”, diz o ator em outro momento. Ao compartilhar a publicação, Bolsonaro escreveu: “A garantia de um povo livre”.

O discurso de Heston foi feito em um momento em que os EUA, país de tradição armamentista, discutia a possibilidade de restringir o acesso dos cidadãos a armas de fogo. O tema era defendido especialmente pelo então candidato dos Democratas à presidência norte-americana, Al Gore, um ano após dois adolescentes assassinarem 15 pessoas em um colégio na cidade de Columbine, no Estado do Colorado, em 20 de abril de 1999.

Segundo investigações da época, os adolescentes compraram o armamento pela internet. Al Gore perdeu as eleições deste ano para o republicano George W. Bush, à época mais alinhado aos ideais de Heston e da NRA.

Na reunião ministerial do dia 22 de abril, Bolsonaro afirmou que quer que a população se arme para “impedir uma ditadura no País”. Ele exigiu que o ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, e o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, tomassem providências. “Eu quero todo mundo armado! Que o povo armado jamais será escravizado.”

“Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme! Que é a garantia que não vai um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui! Que é fácil impor uma ditadura! Facílimo! Um bosta de um prefeito faz uma bosta de um decreto, algema, e deixa todo mundo dentro de casa. Se estivesse armado, ia para a rua”, disse o presidente.

Bolsonaro diz ainda que, se ele fosse ditador, ia querer desarmar a população. “E se eu fosse ditador, né? Eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que é a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assinem essa portaria hoje e que eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta! Por que que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura! E não dá pra segurar mais! Não é? Não dá pra segurar mais.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

