Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

"Assim como falei em 2019 e deu certo, amanhã somos todos Flamengo", disse Bolsonaro. (Foto: Valdenio Vieira/PR)

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira (26) torcida pelo Flamengo na final da Copa Libertadores, que ocorrerá neste sábado (27) contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.

O chefe do Executivo se declara palmeirense, mas frequentemente “vira a casaca” e afirma torcida para outros times. A declaração ocorreu durante discurso na cerimônia de formatura do 76º Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro.

“Assim como falei em 2019 e deu certo, amanhã somos todos Flamengo”, disse ele. Empolgado, no evento, Bolsonaro ainda lembrou do tempo em que fez parte da equipe de paraquedistas. Em 1980, quando ainda militar, Bolsonaro perdeu o controle de seu paraquedas, bateu contra a parede de um prédio e despencou, quebrando os dois braços e os tornozelos.

O presidente costuma vestir a camisa de diversos clubes de futebol do Brasil e marcar presença em estádios. Em 2019, ele assistiu a uma partida do Flamengo contra o CSA com a camisa do Rubro-Negro, acompanhado do então ministro da Justiça, Sergio Moro.

