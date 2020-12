Política Bolsonaro demite o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Álvaro Antônio é deputado federal licenciado pelo PSL de Minas Gerais Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Álvaro Antônio é deputado federal licenciado pelo PSL de Minas Gerais. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro no início da tarde desta quarta-feira (09). Álvaro Antônio foi informado da decisão em reunião pouco depois das 14h, no Palácio do Planalto. O encontro não constava na agenda oficial do presidente.

A demissão ocorreu um dia depois de Álvaro Antônio usar um grupo de WhatsApp que reúne todos os ministros do governo para atacar o chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política do Palácio do Planalto.

Segundo um integrante do governo que leu as mensagens, Álvaro Antônio acusou Ramos de conspirar para tirá-lo do cargo junto a Bolsonaro. Essa é a primeira troca no Turismo desde o início do atual governo.

