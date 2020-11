Política Bolsonaro desiste de divulgar lista de países que importam madeira ilegal

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Bolsonaro ao lado do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, e do ministro da Justiça, André Mendonça. Foto: Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro desistiu de divulgar, conforme havia anunciado antes, a lista de países que compram madeira ilegal do Brasil. Ele havia informado que faria a divulgação durante sua live semanal, mas, durante a transmissão, nesta quinta-feira (19), não exibiu a lista. Ele ainda disse que não iria acusar nenhum país.

O anúncio oficial de que faria essa divulgação foi feito na terça-feira (17), quando Bolsonaro participou da cúpula do Brics. Ele afirmou na ocasião que há países que criticam o Brasil por desmatamento, mas adquirem madeira ilegal do País. Foi então que afirmou que iria divulgar a lista desses países “nos próximos dias”.

Depois, na quarta-feira (18), na entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que a lista seria apresentada nesta quinta-feira, durante a live semanal que faz nas quintas-feiras em uma rede social.

“Amanhã [quinta-feira, 19], na live, nós vamos mostrar os países que nos acusam de desmatar, mas importam madeira clandestinamente nossa, tá ok?”, disse Bolsonaro na última quarta-feira. “A gente vai fazer, a gente vai mostrar tudo amanhã”, adiantou.

Mas não foi o que aconteceu. A live foi realizada, mas a lista não foi divulgada pelo presidente, que acrescentou que não iria acusar “nenhum país”.

“A gente não vai acusar nenhum país aqui de cometer nenhum crime ou ser conivente de um crime, mas empresas que poderiam estar nos ajudando a combater esse ilícito”, disse Bolsonaro, que estava acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, e do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva.

Depois Bolsonaro afirmou novamente que países criticam a política ambiental do Brasil por questões econômicas.

“É um grande jogo econômico que existe entre alguns países do mundo, em especial para nos atingir porque nós somos realmente potências no agronegócio, as commodities que vêm do campo, e eles querem exatamente diminuir a concorrência nossa”, afirmou Bolsonaro.

Mesmo dizendo que não iria acusar nenhum país, Bolsonaro afirmou durante a live que a França é um dos países que compram madeira do Brasil. Ele não deixou claro, porém, se os franceses compram madeira de forma legal ou não.

“Eu vi aqui que tem vários países com madeira importada anualmente, se pegar aqui tem até a França aqui também”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro afirmou que a França é um país concorrente do Brasil na área de commodities e que atua em causa própria em acordos comerciais.

“Para a gente avançar no acordo com a União Europeia com o Mercosul, é exatamente na França, estamos fazendo o possível, mas a França em defesa própria nos atrapalha no tocante a isso aí”, comentou.

