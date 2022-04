Política Bolsonaro deve cumprir agenda em Pelotas, Bagé e Passo Fundo nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem ao Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (08), para cumprir agenda em três municípios.

Ele deve desembarcar em Pelotas, às 11h, onde vai inaugurar as obras de duplicação do Contorno de Pelotas, nas BRs-116 e 392, iniciadas dez anos atrás. As obras começaram em setembro de 2012, no governo de Dilma Rousseff, custando R$ 430,65 milhões. Além da duplicação, três pontes e 11 viadutos foram construídos.

O chefe do Executivo também deve passar por Bagé, onde inaugura o Hospital do Câncer-Radioterapia e vistoria as obras da Barragem do Arvorezinha. Na sequência, Bolsonaro vai a Passo Fundo, onde inaugura o Aeroporto do município.

