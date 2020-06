O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (17) que, apesar de “alguns de nós não concordarem com alguns artigos, temos compromisso” com a Constituição Federal.

Bolsonaro deu a declaração em discurso no Palácio do Planalto, durante a cerimônia de posse do titular do novo Ministério das Comunicações, Fábio Faria, que teve as presenças dos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“O nosso povo respira liberdade. Temos uma Constituição pela frente, em que pese alguns de nós até não concordarem com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós. Do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum”, afirmou Bolsonaro.

“Tenho certeza que respeitando cada artigo da nossa Constituição, nós atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos”, continuou o presidente.