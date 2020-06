Bolsonaro diz que “está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar”

Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro disse que não será o primeiro a agir e, sem se referir diretamente a quem, disse que estão abusando e que está “chegando a hora” de tudo ser posto no seu lugar.

Para ele, a quebra de sigilos bancários de dez deputados e um senador governistas “não tem história nenhuma vista numa democracia, o mais frágil que ela seja”.

A quebra de sigilo bancário foi um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na terça-feira (16). O objetivo da medida é identificar financiadores de atos antidemocráticos nos quais manifestantes pediram fechamento do Supremo, do Congresso e intervenção militar.

“O ocorrido no dia de ontem [terça-feira], no dia de hoje, quebrando sigilos de parlamentares, não tem história nenhuma vista numa democracia, o mais frágil que ela seja. Então, está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar”, disse Bolsonaro. “Está chegando a hora de nós acertamos o Brasil no rumo da prosperidade. E todos, sem exceção, entenderem o que é democracia. Democracia não é o que eu quero, o que você, o que outro poder quer, o que outro poder quer. Está chegando a hora, fique tranquila”, completou o presidente, ao se dirigir aos apoiadores.

A conversa de Bolsonaro com apoiadores foi transmitida pelas redes sociais do canal “Foco do Brasil”.