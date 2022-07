Política Bolsonaro afirma que a legalização das drogas pode levar um país à “desgraça”

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

"Nós sabemos que esse pessoal da esquerda, quase todos são favoráveis à liberação das drogas", disse o presidente Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante live na noite de quinta-feira (21), que a legalização das drogas pode levar um país à “desgraça”.

“Nós sabemos que esse pessoal da esquerda, quase todos são favoráveis à liberação das drogas. A mensagem que a gente dá é que a liberação das drogas não leva a lugar nenhum, vai retroalimentar um sistema que leva a mais violência, vai levar a outros males que a tendência é aquele país entrar em desgraça”, declarou o presidente.

“Um exemplo: as pessoas que dirigem. Uma fuma maconha e a outra não fuma. A velocidade de reação a um estímulo é diferente de uma pessoa para outra ou não? Por exemplo: ambas estão dirigindo na mesma direção, lado a lado. E vem um perigo para o lado de lá, uma luz que acende imediatamente para as duas pessoas. Qual vai pisar no freio na frente, a pessoa que não fuma maconha ou a que fuma maconha? Tem diferença? Tem. Não vou responder aqui. Essa diferença pode custar a vida de quem está naquele carro ou não?”, disse Bolsonaro.

O presidente também associou o aumento no número de homicídios no Uruguai com a legalização da maconha. “Quando se fala em drogas, nós sabemos que as drogas levam à violência. Temos o Uruguai aqui que, há poucos anos, regulamentou, legalizou a maconha. Estamos vendo o reflexo na explosão do número de homicídios em função em grande parte da maconha”, afirmou o presidente.

