Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

O petista visitou uma réplica da casa onde viveu na infância, em Pernambuco Foto: Divulgação O petista visitou uma réplica da casa onde viveu na infância, em Pernambuco. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Durante visita a uma réplica da casa onde viveu na infância, em Caetés (PE), nesta semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que comeu pão pela primeira vez aos 7 anos de idade.

“Eu nasci em Caetés e eu fui comer pão pela primeira vez aos 7 anos de idade. Eu vim para São Paulo 70 anos atrás para não morrer de fome, não foram poucas as vezes que minha mãe não tinha comida para colocar no fogo. Eu olhava no semblante da minha mãe e ela nunca perdia a esperança. Ela falava: ‘hoje não tem, mas amanhã vai ter’. E essa crença. Essa crença me formou”, disse o petista.

A construção da réplica da casa foi uma homenagem idealizada pelo PT de Pernambuco. Lula morou na residência com a mãe, Dona Lindu, e mais sete irmãos.

Na manhã de quinta-feira (21), o PT oficializou, durante convenção em São Paulo, a candidatura de Lula à Presidência da República. Essa será a sexta vez que o petista participará da disputa ao Palácio do Planalto. Ele presidiu o País por dois mandatos, entre 2003 e 2010. Cumprindo agenda na Região Nordeste, Lula não participou da convenção, que ocorreu em um hotel em São Paulo.

Bolsonaro

Principal adversário de Lula nas eleições deste ano, o presidente Jair Bolsonaro, que tentará a reeleição, criticou o petista nas redes sociais: “Divergir é discordar de perspectivas, partindo do princípio de que desejamos a mesma coisa. Ser considerado antagônico de um corrupto condenado, responsável pelo maior esquema de assalto da história do País, cuja conta o povo está pagando até hoje, pra mim é motivo de orgulho!”.

