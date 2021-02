Brasil Bolsonaro diz que “acha” que haverá uma prorrogação do auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Presidente admite pela primeira vez retomar pagamentos, mas não dá detalhes sobre valor. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (8) que “acha” que haverá uma prorrogação do auxílio emergencial, mas não deu detalhes de valor ou de duração.

Foi a primeira vez que Bolsonaro admitiu a volta do benefício, suspenso em dezembro, o que vinha negando desde o início do ano.

A declaração ocorreu durante entrevista à TV Band. Questionado sobre se haveria prorrogação do auxílio, Bolsonaro respondeu: “Eu acho que vai ter. Vai ter uma prorrogação. Foram cinco meses de 600 reais e quatro meses de 300. O endividamento chegou na casa dos 300 bilhões. Isso tem um custo. O ideal é a economia voltar ao normal”.

A declaração do presidente é uma mudança de tom em relação ao que afirmou no último dia 28 de janeiro. Na ocasião, disse que a retomada do auxílio quebraria o país.

Na mesma semana, Bolsonaro disse que o benefício “não é aposentadoria” e destacou que a capacidade de endividamento do governo estava no limite.

‘Linha de corte’ de olho no ‘mercado’

Sem dar detalhes, Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que está em estudo uma “linha de corte”, indicando que menos pessoas serão atendidas: “Agora, tem a pressão? Tem. O que está sendo estudado: uma linha de corte. Foram 68 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial”, disse, acrescentando depois: “Até quando a gente pode bancar isso daí?”.

O presidente disse que a prorrogação precisa ser feita com “responsabilidade” em relação às contas públicas para não ter efeitos negativos no mercado, como um aumento no dólar: “Se você não fizer com responsabilidade isso, você acaba tendo desconfiança do mercado, aumenta o valor do dólar, passa para R$ 6, vai impactar no preço do combustível. Fica uma bola de neve”.

Desconversa sobre valor

O ministro da Economia, Paulo Guedes, também mudou de ideia nos últimos dias sobre o tema. Na semana passada, admitiu pela primeira vez a volta do benefício, mas condicionando a medida à aprovação no Congresso do que chamou de “novo marco fiscal”.

Na noite desta segunda, após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Guedes voltou a comentar sobre a medida, mas não deu detalhes. Perguntado se o valor seria de R$ 200 ou R$ 300, ele respondeu:

“Não sou (eu quem decide). Isso é todo mundo junto. Isso é uma coisa mais difícil. Nós estamos conversando, tem que ter o compromisso com a responsabilidade fiscal”, disse o ministro.

Pressão crescente no Congresso

Apesar da resistência inicial de Bolsonaro e Guedes, a pressão no Congresso para a renovação da ajuda governamental cresceu nos últimos dias.

Mais cedo, também nesta segunda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que uma solução para a nova rodada de repasses deve ser definida ainda nesta semana.

Pacheco não deu detalhes sobre o modelo que seria construído, mas, diferentemente de Guedes, defendeu que o pagamento não seja condicionado à aprovação de medidas de ajuste fiscal.

Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a renovação do auxílio, mas pediu que o Legislativo aprovasse um Novo Marco Fiscal, com previsão de medidas de ajuste das contas públicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil