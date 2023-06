Geral Bolsonaro diz que é “acusado subliminarmente” sobre acidente com o submarino que visitava o Titanic

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta semana. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nessa sexta-feira (23) que está sendo “acusado subliminarmente” de ter responsabilidade sobre a tragédia do submarino Titan, que deixou cinco mortos após uma implosão no Oceano Atlântico. Em entrevista em Porto Alegre, Bolsonaro fez essa relação para criticar a cobertura da imprensa sobre ele. Na quinta-feira (22), o ex-presidente começou a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso de indevido dos meios de comunicação.

“Sabe quem é o responsável por aquele trágico acidente do submarino que desceu centenas de metros para ver o Titanic? Jair Bolsonaro. Já tem manchete por aí: ‘Ex-ministro de Bolsonaro angariava clientes para mergulhar até o Titanic’”, ironizou, em entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta-feira.

O ex-presidente se refere à empresa do senador Marcos Pontes (PL), que vendia pacotes de turismo com destino aos destroços do navio a quase 4.000 metros de profundidade. A OceanGate, empresa responsável pela expedição até o navio naufragado, estava no portfólio de serviços ofertados pela agência do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações.

No site da empresa do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, era possível analisar um roteiro do passeio até o Titanic, cujos preços só eram apresentados após o preenchimento de um formulário. O anúncio, porém, foi retirado do ar na quarta-feira (21).

“Lá atrás, o Marcos Pontes fez uma comparação entre sem gravidade lá cima, porque ele é astronauta, e a gravidade máxima a essa profundidade, que a cada 10 metros de profundidade equivale a uma atmosfera. Ele fez isso”, disse Bolsonaro na entrevista. “E por ele ter feito isso no passado, eu agora sou subliminarmente acusado de ser o responsável por essa tragédia do mini submarino que vitimou 5 pessoas”, acrescentou.

Anúncio fora do ar

Após o desaparecimento do submarino Titan, a Agência Marcos Pontes tirou do ar o anúncio em que propagandeava a viagem até os destroços do Titanic. A divulgação dizia: “Hoje o Titanic repousa no fundo do oceano e poucas pessoas no mundo podem ver de perto essa parte histórica, tranquila, intocada, a quase 4.000 metros de profundidade! Você pode ser uma delas!”.

Expedição

O submarino da empresa OceanGate desapareceu durante uma expedição iniciada na sexta-feira passada (16). O passeio tinha duração de duas horas, mas, no domingo (18), após 1h45min de viagem, a comunicação com o submersível foi perdida.

Após dias de incertezas, autoridades dos Estados Unidos comunicaram, na quinta-feira (23), que destroços do submarino foram encontrados pelas equipes de busca. O veículo implodiu, e partes da cabine que protegia a tripulação da pressão marítima foram encontradas a cerca de 500 metros do Titanic. Todas as cinco pessoas a bordo morreram.

Entre as vítimas estão: Stockton Rush, piloto do submarino e diretor-executivo da OceanGate; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood; Hamish Harding, bilionário e explorador britânico; e Paul-Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e maior especialista do mundo no naufrágio do Titanic. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

