"Aqui é proibido usar máscara", disse o presidente, apontando a um dos presentes. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a forrozeiros que é “proibido” usar máscara no Palácio do Planalto. O equipamento de proteção é recomendado por autoridades de saúde como forma de ajudar a evitar a transmissão do vírus da covid-19.

A declaração ocorreu ao lado do ministro do Turismo, Gilson Machado, quando o chefe do Executivo recebia um grupo de artistas nordestinos durante uma apresentação de forró, momentos antes de um evento no Planalto, que comemorou o Dia do Forró, o aniversário de Luiz Gonzaga e em reconhecimento do ritmo como Patrimônio Cultural do Brasil.

As imagens foram postadas nas redes sociais do presidente em uma live. “Aqui é proibido usar máscara”, disse o presidente, apontando a um dos presentes. O presidente escuta: “Eita”. E em seguida emenda: “Filma mesmo, filma”.

A covid-19 já matou mais de 600 mil pessoas no País e o mundo e o Brasil enfrenta o surgimento de uma nova cepa, a ômicron. Além de tecer críticas pelo combate ao vírus por medidas como lockdown, o presidente frequentemente critica o passaporte vacinal até mesmo para viajantes vindos de outros países e se nega a se imunizar contra a doença.

Livro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu para seus apoiadores, nesta terça-feira (14), que não lê um livro há três anos. A declaração foi feita quando o presidente saía do Palácio do Alvorada.

“Desculpa, eu não tenho tempo de ler, não. Tem três anos que não leio um livro. Desde que assumi a Presidência, não li mais nada”, disse Bolsonaro quando recebeu um livro de presente de um apoiador.

Ao falar sobre o assunto, Bolsonaro citou Sérgio Moro. O ex-juiz e ex-ministro do governo bolsonarista é pré-candidato às eleições presidenciais pelo Podemos.

“Eu vi aí um vídeo daquele ministro falando que estava lendo biografias. O cara perguntou: ‘Qual a última?’ Ele ficou: ‘Hum…’. Alguém viu esse vídeo aí? Ele não lembrava nem a dele”, debochou.

Moro é um dos rivais de Bolsonaro nas eleições de 2022. O ex-juiz tem posicionamento anti-Lula declarado e, com isso, disputa votos bolsonaristas com o atual mandatário.

Pesquisa eleitoral

Pesquisa Ipec divulgada nesta terça mostra o ex-presidente Lula (PT) 27 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida para a Presidência da República em 2022. Em ambos os cenários, Lula tem mais intenções de voto do que todos os outros possíveis candidatos somados.

Veja os números a seguir:

Cenário 1: Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48%, Jair Bolsonaro (PL) : 21%, Sergio Moro (Podemos): 6%, Ciro Gomes (PDT): 5%, André Janones (AVANTE): 2%, João Doria(PSDB): 2%, Cabo Daciolo (PMN-Brasil 35): 1%, Simone Tebet (MDB): 1%, Alessandro Vieira (Cidadania): 0%, Felipe d’Ávila (NOVO): 0%, Leonardo Péricles (UP): 0%, Rodrigo Pacheco (PSD): 0%, Brancos/nulos: 9%, Não sabem/não responderam: 5%.

Cenário 2: Lula: 49%, Bolsonaro: 22%, Sergio Moro: 8%, Ciro Gomes: 5%, João Doria: 3%, Brancos/nulos: 9%, Não sabem/não responderam: 3%.

Os dados não podem ser comparados com pesquisas anteriores em virtude da mudança dos nomes testados.

O levantamento do Ipec foi feito de 9 a 13 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%.

O Ipec foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência após o seu encerramento. O novo instituto de pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política.

