Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Passaporte do ex-presidente foi apreendido após investigação de tentativa de golpe de Estado. (Foto: Twitter/Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro informou em uma rede social nesta quarta-feira (8) que foi convidado para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A cerimônia, que marcará o início do segundo mandato de Trump, ocorrerá no próximo dia 20 no Capitólio norte-americano, em Washington.

Em um vídeo no X (ex-Twitter), Bolsonaro aparece em frente ao jornal da CNN, que anunciava o convite de Donald Trump ao ex-presidente do Brasil. Bolsonaro acena para quem estava filmando e responde para a gravação: “Vamos Lá”.

Segundo Bolsonaro, o advogado Paulo Bueno já acionou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para reaver o passaporte dele. O documento foi apreendido em fevereiro do ano passado como parte de uma operação que investigou uma tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder antes da posse de Lula, que ocorreu em 1º de janeiro de 2023.

Bolsonaro também destacou a cerimônia de posse de Trump como “importante evento histórico”.

“Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, Donald Trump, convite para a sua posse e de seu Vice Presidente JD Vance, no próximo dia 20/JAN”, escreveu.

O antigo chefe do Executivo, no entanto, está impedido de sair do País desde que teve seu passaporte retido pela Polícia Federal em fevereiro de 2024 por suspeita de tentativa de golpe de Estado e envolvimento nos atos do 8 de Janeiro.

O ex-presidente declarou ainda nesta quarta (8) que foi convidado para a posse por Trump. Em publicação no X (ex-Twitter), disse estar “muito honrado” em receber o convite e agradeceu ao seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo “excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald J. Trump”.

Junto à mensagem, Bolsonaro compartilhou um vídeo do filho Eduardo, em que critica a decisão da Justiça de reter o passaporte do pai. Ainda, disse que o republicano se identificou com o caso. “Porque ele lá nos Estados Unidos também foi vítima de uma perseguição de um ativismo judicial nojento, repugnante, baixo e sem escrúpulos”.

Bolsonaro declarou apoio a Trump durante as eleições presidenciais dos EUA. Em vídeo divulgado em 3 de novembro de 2024, disse que o retorno do republicano ao poder era a “certeza de um mundo melhor”.

“Em seu governo, os Estados Unidos projetavam poder. Não tivemos guerra. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos”, disse Bolsonaro à época.

