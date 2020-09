"Passamos por uma grande provação. Ou melhor, estamos no final dela", declarou o presidente. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

"Passamos por uma grande provação. Ou melhor, estamos no final dela", declarou o presidente

Em discurso durante a Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse a uma plateia de pastores e fiéis, neste sábado (19), ter sido “tolhido” pelo Judiciário durante a crise provocada pelo coronavírus.

“Eu tive que tomar decisões mesmo sendo tolhido pelo Poder Judiciário. Se naquele momento, naquela época, até mesmo a chacota estava presente, hoje, graças a Deus, estamos vendo que estávamos no caminho certo”, afirmou o presidente.

Em manifestações públicas, Bolsonaro costuma repetir que foi impedido pelo Judiciário de tomar medidas contra a pandemia porque o STF (Supremo Tribunal Federal) teria dado essa atribuição exclusivamente a governadores e prefeitos.

Ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e do ex-deputado Manoel Ferreira, bispo primaz das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, Bolsonaro disse aos pastores e fiéis que, do ponto de vista econômico, o Brasil se saiu bem durante a pandemia.