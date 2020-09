Rio Grande do Sul JBS realiza obras de saneamento básico em aldeias indígenas no Norte do RS

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

A JBS assinou, na quinta-feira (17), o contrato de obras de saneamento básico nas aldeias indígenas de Benjamin Constant do Sul e Ronda Alta, no Norte do Rio Grande do Sul. Os trabalhos iniciarão em outubro.

As comunidades foram contempladas com a construção de novos banheiros em alvenaria, doados pela empresa por meio do seu programa de responsabilidade social Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade.

A companhia empenhou mais de R$ 300 mil para a construção de um espaço de 25 m² em cada aldeia, que inclui sanitário e chuveiro elétrico privativo, além de duas pias lavatório em área externa. “A JBS estruturou um programa dedicado a apoiar o País no enfrentamento à pandemia. E como empresa cidadã, as doações da JBS a essas comunidades deixarão um legado importante à população da região e estamos muito orgulhosos disso”, ressaltou Rafael Müller, gerente industrial da unidade da JBS em Seara (SC), município próximo às aldeias indígenas.

Benjamin Constant do Sul e Ronda Alta são dois dos 280 municípios beneficiados pelo programa no Brasil. No Rio Grande do Sul, a JBS fará a doação total de R$ 21,7 milhões, beneficiando cerca de 3 milhões de pessoas.

