Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Evento virtual ocorre no dia 24 de setembro Foto: Divulgação Evento virtual ocorre no dia 24 de setembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para compensar o distanciamento físico em decorrência da pandemia de coronavírus, o governo do Canadá promoverá no Brasil a sua tradicional feira de educação, a EduCanadá, em formato virtual e gratuito no dia 24 de setembro, das 16h às 20h.

Estudantes de todo Brasil terão a oportunidade de falar com representantes de mais de 50 instituições de ensino do país da América do Norte, bem como representantes do governo federal e de províncias, para planejar sua futura experiência de intercâmbio no destino preferido dos brasileiros.

Na pesquisa da BELTA (Brazilian Educational & Language Travel Association), lançada no início de setembro, o Canadá voltou a despontar no topo da lista dos destinos escolhidos pelos brasileiros para estudar no exterior. É o 15º ano consecutivo que o país é eleito pelo público brasileiro como o melhor lugar para estudar.

Quem participar da EduCanadá Virtual Fair terá acesso à informações sobre todas as modalidades de ensino (idioma, high school, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos técnicos) e contato com representantes do governo do país e de algumas províncias para tirar dúvidas sobre os cursos disponíveis, o sistema educacional canadense e vistos.

Em uma plataforma com design atrativo e muitas ferramentas de buscas, descritivos, fotos e vídeos, os estudantes terão ainda a possibilidade de quatro horas de interação on-line com as instituições e governo do Canadá. As inscrições podem ser feitas gratuitamente em http://www.educanadavirtual.com/brasil/feira.

Serviço:

O que: Feira Virtual EduCanadá

Quando: 24 de setembro, quinta-feira

Hora: Das 16h às 20h

Quem promove: governo do Canadá

Inscrições gratuitas: http://www.educanadavirtual.com/brasil/feira

