Notas Brasil Bolsonaro diz que “não errou” na pandemia

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Com mais de 191 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “não errou nenhuma” medida no combate à pandemia. A declaração foi feita após ele participar, por pouco mais de cinco minutos, de uma partida de futebol beneficente, no estádio do Santos, a Vila Belmiro. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

