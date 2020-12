Uma adolescente de 15 anos morreu por complicações causadas pela covid-19, nesse domingo (27), no interior de Minas Gerais. De acordo com a mãe da adolescente, ela foi à uma Unidade Básica de Saúde, apresentando dor de cabeça e pouca febre. No sábado ela apresentou muita falta de ar. O teste para covid foi feito apenas no dia da morte. Ela não tinha comorbidades.