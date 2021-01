Política Bolsonaro diz que “política de fechar” pode levar a economia ao “caos”

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











"Com a equipe econômica, e mais alguns ministros, nós conseguimos evitar o caos", afirmou o presidente Foto: Reprodução de vídeo "Com a equipe econômica, e mais alguns ministros, nós conseguimos evitar o caos", afirmou o presidente. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Em transmissão pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas de isolamento, como o fechamento do comércio, determinadas por governadores e prefeitos para reduzir a propagação do novo coronavírus. Bolsonaro disse que elas são uma “irresponsabilidade” e que podem levar a economia ao “caos”.

“O caos pode ser fazer presente. Com a equipe econômica, e mais alguns ministros, nós conseguimos evitar o caos. Mas se essa política de fechar, atingindo no coração a economia, nós podemos trazer o caos para cá”, disse o presidente. “E esse inferno, essa assombração, está voltando, por irresponsabilidade de fechar tudo”, completou.

“Falam tanto em máscara. O tempo todo essa mídia pobre falando: ‘O presidente sem máscara’. Não encheu o saco ainda, não? Isso é uma ficção. Quando é que nós vamos ter gente com coragem, que eu não sou especialista no assunto, para falar que a proteção da máscara é um percentual pequeno? A máscara funciona para o médico, que está operando uma máscara específica. A nossa aqui, praticamente zero”, afirmou Bolsonaro, contrariando as recomendações de especialistas. Os médicos ressaltam que o uso de máscaras é fundamental para evitar a infecção pelo coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política