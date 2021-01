Política Prefeito de Porto Alegre reúne secretariado e visita o bairro Mario Quintana neste sábado

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Melo determinará a execução de serviços emergenciais básicos no bairro Mario Quintana Foto: O Sul Melo determinará a execução de serviços emergenciais básicos no bairro Mario Quintana. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

No primeiro dia de agenda oficial como prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo reúne o secretariado presencialmente neste (02), às 10h, no Paço Municipal. Na pauta, o novo decreto com medidas de enfrentamento à Covid-19 e um balanço inicial das finanças do município.

Na ocasião, todos os gestores municipais assinarão um termo que dá início ao processo de “compliance” na prefeitura, formalizando compromisso com a ética, a transparência e a qualidade dos serviços públicos durante a gestão.

Às 15h, Melo segue para o bairro Mario Quintana, na Zona Norte da Capital. Reafirmando o compromisso de manter uma gestão próxima do cidadão, o prefeito determinará a execução de serviços emergenciais básicos, como instalação de pontilhão, limpezas de arroio e bocas de lobo e poda de árvores.

“Mario Quintana tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos da cidade. O governo tem que olhar para todos, mas precisa olhar com muito cuidado para os que mais precisam”, afirmou Melo.

Agenda deste

10h: reunião com o secretariado, no Paço Municipal

15h: visita ao bairro Mario Quintana, na Vila Atenis (Estrada Martim Félix Berta, altura do nº 2090)

