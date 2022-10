Notícias Bolsonaro diz que Sérgio Moro não será ministro

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











“Não há nenhum convite para Moro ser ministro, e nem vontade dele para isso”, disse Bolsonaro. (Foto: Carolina Antunes/Presidência da República)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, afirmou que não pretende nomear o ex-juiz Sérgio Moro, recém-eleito senador, para algum ministério caso seja reeleito. A declaração foi feita durante sabatina transmitida no SBT, O presidenciável falou ainda sobre como se deu a reaproximação com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de seu governo.

“Não existe qualquer convite da minha parte e nem ele em querer voltar a ser ministro em qualquer lugar aqui. A Justiça (ministério) está sendo muito bem conduzido pelo delegado da Polícia Federal que é o Anderson Torres”, disse Bolsonaro. Sobre a reaproximação com o futuro senador, o candidato à reeleição contou que a iniciativa foi de um amigo em comum dos dois aliados.

“Nós resolvemos nos reaproximar. Um colega meu fez o contato, ligou para o Moro e nós resolvemos, para o bem do Brasil, qualquer equívoco ou rusga do passado decidimos deixar de lado porque, muito mais importante até do que eu, presidente da República, e do que ele, senador da República, é o destino do nosso Brasil”, revelou o candidato.

Sérgio Moro e Bolsonaro haviam rompido relações após a saída do ex-juiz do comando do Ministério da Justiça. Na ocasião, Moro chegou a proferir ataques a Bolsonaro e afirmar que o presidente, na realidade, não era contra a corrupção. No segundo turno das eleições, Moro surgiu ao lado de Bolsonaro em alguns momentos, como foi o caso do debate na TV Band, em que o eleito senador acompanhou o presidenciável, e decidiu apoiar publicamente a reeleição do candidato do Partido Liberal.

Bolsonaro afirmou que havia perdoado o ex-ministro pela saída de seu governo, indicando que havia espaço para uma reconciliação. “O que faltou para ele [Moro] foi um pouco mais de vivência política quando veio trabalhar conosco. Passado é passado. A história se faz de várias maneiras. Coerência, reconhecimento, humildade e gratidão”, disse.

O candidato do PL disse ainda desconhecer algo que seja “desabonador” que o permita criticar Sergio Moro e o ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato Deltan Dallagnol. O ex-procurador foi eleito deputado federal pelo Paraná e também declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno.

“Ele [Moro] mesmo, quando chegou aqui como ministro, não tinha nenhuma experiência política. Talvez isso tenha contribuído para alguns deslizes. Hoje em dia, o passado faz parte do passado. Não tenho nada desabonador para criticar o Sérgio Moro ou o Dallagnol, muito pelo contrário”, afirmou Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias