Política Bolsonaro diz que “tem mais coisa para acontecer na questão da Petrobras”

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Declaração de Bolsonaro ocorre após a troca de comando no Ministério de Minas e Energia. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro acenou nesta segunda-feira (16), para a possibilidade de mais mudanças na Petrobras. “Tem mais coisa para acontecer na questão da Petrobras. Já sabem o que está acontecendo. Não vou entrar em detalhes, está sempre fazendo alguma coisa para buscar alternativa”, declarou o chefe do Executivo a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, está sob “fritura” no governo apenas um mês depois de assumir o cargo. Ele é ligado ao ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, demitido por Bolsonaro na semana passada após um novo reajuste do óleo diesel.

As declarações de Bolsonaro foram feitas pela manhã, em Brasília (DF), antes da viagem do presidente a São Paulo, e divulgadas à tarde por um canal bolsonarista no YouTube, com cortes.

O presidente voltou a criticar a empresa por seus lucros e sua política de preços. “Com toda certeza vamos entrar na Petrobras nessas questões também. Não é possível petrolífera dar 30% de lucro enquanto as outras dão no máximo 15%, para atender interesses não sei de quem”, disse aos simpatizantes.

Na avaliação do chefe do Executivo, “todo mundo tem que colaborar” e a Petrobras precisa exercer sua função social. “Todo mundo tem que colaborar, não é ganhar mais dinheiro na crise. É o que infelizmente alguns setores fazem, como a própria Petrobras. ‘Ah tem o estatuto’. Estatuto está acima da lei, não está acima da Constituição. Então, tem o fim social da empresa. O que está em jogo é o futuro do Brasil”, declarou.

O presidente também disse esperar redução no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre combustíveis nos Estados após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), atender ao pedido do governo e suspender a forma de cobrança do imposto pelos governadores.

Troca

O presidente Jair Bolsonaro afirmou no último domingo (15) que cabe ao novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, decidir se Coelho será substituído na petroleira.

Questionado duas vezes durante entrevista na Praça dos Três Poderes, em Brasília, se trocará o presidente da estatal, Bolsonaro respondeu: “Pergunta para o Adolfo Sachsida”. Segundo ele, o ministro tem “carta branca”.

No meio da semana passada, Bolsonaro demitiu o então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o substituiu por Sachsida, ex-assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Em razão dos sucessivos aumentos de preço dos combustíveis, Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, vem se queixando da Petrobras.

Antes de demitir Albuquerque, ele cobrou publicamente o ministro e o próprio José Mauro Coelho, exigindo redução de preço dos combustíveis. O presidente já demitiu dois presidentes da empresa (Roberto Castello Branco e Joaquim Silva e Luna) em razão de reajustes — motivados pela alta dos preços internacionais do petróleo e do dólar. Desde 14 de abril, quando se iniciou a gestão do atual presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, houve um reajuste — de 8,9% no preço do diesel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política