Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

"A arma de fogo é questão de segurança nacional", declarou Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Instagram)

É grande a preocupação do presidente Jair Bolsonaro quanto a um novo atentado contra a sua vida. Nesta segunda-feira (16), durante um evento do setor de supermercados em São Paulo, o presidente voltou a dizer que dorme com uma arma do lado da cama, apesar do enorme aparato de segurança de que dispõe.

Bolsonaro destacou as medidas de seu governo que facilitaram o acesso da população às armas e disse acreditar que o assunto é “questão de segurança nacional”.

“Também fomos para a questão do armamento, que eu entendo que é segurança pessoal. Eu não durmo sem uma arma do meu lado mesmo eu tendo mais de 100 seguranças no (Palácio da) Alvorada. A arma de fogo é questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. Fizeram todo o possível para pacificar o campo e foi pacificado. Hoje não tem mais notícia de MST. Custou caro para a gente. Fizemos a nossa parte”, disse.

Recursos para livro

Recentemente, foi veiculado que a Secretaria Especial de Cultura, ligada ao Ministério do Turismo, aprovou a captação de recursos via Lei Rouanet para a publicação de um livro sobre a histórias das armas no Brasil.

O projeto do livro “Armas & Defesa: A História das Armas no Brasil” foi autorizado a captar R$ 421 mil e já arrecadou R$ 336 mil da Taurus, fabricante nacional de armas de fogo com sede no Rio Grande do Sul.

As informações foram divulgadas pela “Agência Pública”. Em evento no fim de março também revelado pela agência, o então secretário de Fomento à Cultura, André Porciúncula, incentivou o uso de recursos federais para projetos que estimulassem o armamento da população civil.

De acordo com o projeto, o livro terá tiragem de 3 mil exemplares físicos – incluindo 864 para bibliotecas públicas, 150 para patrocinadores e 1.680 para serem distribuídos a interessados. A proposta prevê ainda versões em e-book e audiolivro.

Segundo os documentos apresentados, o livro tem como objetivo traçar “um panorama completo” da história dos brasileiros com as armas, bem como “a evolução da sociedade (hábitos, legislação, etc)” na relação com os objetos. Além de editar o livro, o projeto prevê a realização de cinco palestras, também transmitidas online, presenciais sobre o conteúdo publicado. De acordo com o projeto, o público deverá ser 50% de estudantes e professores de escolas públicas com mais de 18 anos.

