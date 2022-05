Política “Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Só Deus me tira de lá [Presidência]. Não adianta inventar canetada", disse Bolsonaro sobre as eleições. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante cerimônia de abertura do Apas Show, evento do setor de supermercados e alimentos, em São Paulo, nesta segunda-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou em tom exaltado e declarou que “nunca será preso”.

“A liberdade é mais importante do que a nossa própria vida. Vamos entrar agora no evento de hoje… Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Até já falam que eu vou ser preso… Por Deus que está no céu, eu nunca vou ser preso”, disse.

Apesar de dizer que “não está dando recado para ninguém”, a declaração veio dias após o ex-presidente Lula dizer que Bolsonaro teme ser preso caso perca as eleições deste ano.

Ainda durante o discurso, o presidente comparou o momento atual com 1964, ano do golpe militar, para dizer que a liberdade está ameaçada no País.

“O que tentaram nos roubar em 64 tentam nos roubar agora. Lá atrás pelas armas, hoje pelas canetas”, afirmou o presidente em um evento com empresários nesta segunda-feira, 16, em São Paulo. “A liberdade é mais importante que a nossa própria vida.”

O presidente voltou a enfrentar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), citando a possibilidade de eleições “conturbadas”.

A suposta proteção às liberdades individuais e democráticas foi a justificativa utilizada pelos militares para derrubar o então presidente João Goulart e instalar o regime de exceção, que durou 21 anos no País. No mesmo discurso, Bolsonaro voltou a minimizar a defesa de golpe militar – o que é inconstitucional – em manifestações pró-governo. “Entendo tudo isso como liberdade de expressão”, declarou, chamando em seguida de “psicopata” e “imbecil” quem classifica os atos bolsonaristas como antidemocráticos por suas bandeiras.

Eleições

Bolosnaro afirmou ainda que as eleições deste ano podem ser conturbadas. “Vocês (supermercadistas) foram excepcionais nessa pandemia, mas tudo pode acontecer. Poderemos ter outra crise. Poderemos ter eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado, ou para o outro, a suspeição de que elas não foram limpas? Não queremos isso”, disse. “Só Deus me tira de lá [Presidência]. Não adianta inventar canetada.”

Na sua fala, recheada de palavrões, Bolsonaro voltou a dizer que as eleições não podem ter qualquer suspeição. “Já vi falando que eu vou perder a eleição, vou perder minha família toda. Tá achando que vai me intimidar dando recado? Ou nós decidimos no voto, pra valer, contabilizado, auditado, ou a gente se entrega. E se entregar, vocês vão dar 50 anos ou mais pra voltar a situação que está hoje em dia”, afirmou o presidente, que, sem provas, levanta dúvidas sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política