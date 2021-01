Política Bolsonaro diz que vai tentar aumentar isenção do Imposto de Renda para R$ 3 mil até 2022

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro fez live ao lado do ministro Pazuello. Foto: Reprodução/YouTube Bolsonaro fez live ao lado do ministro Pazuello. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (14), durante sua live semanal, que vai tentar aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 3 mil até 2022. Hoje, o limite de isenção é de R$ 1.903,98.

Bolsonaro lembrou a declaração de que “o Brasil está quebrado” e que ele não consegue “fazer nada”, que já havia dado na última semana.

“Gostaríamos de passar pra R$ 5 mil. Não seria de uma vez, mas daria para até o final do mandato fazer isso. Não conseguimos por causa da pandemia. Nós nos endividamos em mais R$ 700 bi, não deu pra atender. Vamos ver se pro ano que vem pelo menos passe de R$ 2 mil para R$ 3 mil”, disse Bolsonaro.

“Até ajuda, no meu entender, a Receita a ter menos ‘clientes’, porque recebe com uma mão e, em alguns meses, entrega com a outra”, prosseguiu, dizendo que seriam menos pessoas para restituir valores.

“Tenho falado que não sou economista, todo mundo sabe disso, o Posto Ipiranga é o Paulo Guedes, mas tem um detalhe: todo mundo que ganha R$ 3 mil por mês que desconta um pouco do Imposto de Renda dá em torno de R$ 28 bilhões por ano, mas no ano seguinte quase tudo é ressarcido. Então jogo contábil de um ano pro outro”, disse sobre o processo de declaração.

Bolsonaro também se defendeu de não estar cumprindo a promessa de campanha de ajustar o IR.

“Não é não estar cumprindo compromisso de campanha. Era compromisso, ia ser cumprido e aconteceu algo anormal. É você querer comprar um carro, mas alguém da família fica doente. Você não compra mais o carro, ou vai deixar o parente morrer por causa disso aí?”, explicou.

Durante a live, ele também anunciou que vai zerar as tarifas de importação de pneus. “A tarifa de importação de pneus tá em torno de 16%, conversei com Paulo Guedes, vamos zerar, a semana que vem deve estar zerado a tarifa de importação de pneus para nossos caminhoneiros, que passam dificuldade, que tem problemas com frete”, prometeu.

Manaus

Ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Bolsonaro também citou mais uma vez o tratamento precoce para a Covid-19 como tratamento e maneira de evitar a situação vivida por Manaus, classificada pelo presidente como “complicada”.

Segundo o próprio ministro da Saúde definiu, Manaus vive um “colapso” no atendimento de saúde e está em uma situação “extremamente grave”.

“Manaus teve o pior momento da pandemia em abril do ano passado. Houve um colapso no atendimento, que foi revertido. Agora, estamos novamente numa situação extremamente grave em Manaus. Considero que sim, há um colapso no atendimento de saúde em Manaus, a fila para leitos cresce bastante, estamos hoje com 480 pessoas na fila”, disse o ministro.

Bolsonaro defendeu mais uma vez o tratamento com a hidroxicloroquina para a Covid-19. O tratamento precoce defendido por ele é um kit de remédios que não tem comprovação científica de sucesso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política