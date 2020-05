O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (07), que vai vetar o trecho do projeto de ajuda aos Estados que abre a possibilidade de reajuste salarial para categorias de servidores públicos, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.

A versão inicial do projeto previa que a ajuda financeira da União a Estados e municípios tinha, entre as contrapartidas, o congelamento dos salários dos servidores. Durante a tramitação no Congresso, parlamentares incluíram no texto categorias que poderiam ter o reajuste. O projeto foi aprovado em definitivo na quarta-feira (06).