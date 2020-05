Porto Alegre Guarda Municipal interdita igreja e clube por aglomeração de pessoas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Guarda Municipal tem orientado a população sobre os perigos de aglomerações Foto: Antônio Maciel/PMPA Guarda Municipal tem orientado a população sobre os perigos de aglomerações. (Foto: Antônio Maciel/PMPA) Foto: Antônio Maciel/PMPA

A Guarda Municipal de Porto Alegre interditou, na noite de quarta-feira (06), uma igreja localizada no bairro Cristal, na Zona Sul. Quando os agentes entraram no local, estava sendo realizado um culto, com aglomeração de pessoas, o que é proibido pelo Decreto Municipal 20.534.

A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina. Também na noite de quarta, na Zona Sul, a Guarda Municipal interditou o Esporte Clube Bandeirantes, no bairro Tristeza, onde 35 pessoas participavam de uma festa. Os agentes foram ao local após denúncia feita pelo telefone 156.

Os guardas ainda autuaram os responsáveis por uma obra que estava sendo realizada fora do horário permitido. As atividades da construção civil estão autorizadas das 8h às 16h na Capital gaúcha.

Denúncias sobre violação às medidas de distanciamento social podem ser feitas pelos telefones 156 ou 153.

