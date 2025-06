Brasil Bolsonaro e aliados fazem ato na Paulista por “Liberdade e Justiça”

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A passeata de Jair Bolsonaro (PL) por anistia, realizada na avenida Paulista neste domingo, 29, foi uma das menores já feitas na localidade. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou neste domingo (29) ato na avenida Paulista, em São Paulo, ao lado de aliados políticos para pedir “Liberdade e Justiça”. Bolsonaro, inclusive, chegou no sábado (28) para o evento e ficou hospedado na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes.

O evento foi organizado pelo pastor Silas Malafaia.

Diferente das outras vezes, o mote do ato não foi a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8/1, condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O evento ocorreu na frente do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), e os participantes discursaram para os aliados.

A passeata de Jair Bolsonaro (PL) por anistia, realizada na avenida Paulista neste domingo, 29, foi uma das menores já feitas na localidade.

De acordo com o Monitor do Debate Político do Cebrap e a ONG More in Common, 12,4 mil pessoas estiveram presentes no evento durante o horário de pico, às 15h40. Para a contagem, imagens foram capturadas e analisadas por um software de inteligência artificial.

O evento deste domingo foi encerrado por volta das 16h, após discurso de Bolsonaro, no qual ele afirmou que não precisa se tornar presidente novamente para mudar o Brasil, basta apenas que tenha maioria no Congresso Nacional. Atualmente, Bolsonaro está inelegível e não poderá concorrer a nenhum cargo nas eleições de 2026.

Bolsonaro é investigado por um suposto golpe de Estado depois das eleições de 2022.

A denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) atribui cinco crimes a Bolsonaro, são eles:

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

Deterioração de patrimônio tombado.

No sábado (28), Bolsonaro afirmou que ainda vê uma saída favorável no processo sobre o suposto golpe de Estado.

Ele ainda chamou o suposto plano de “fumaça” e “golpe fictício”, dizendo que a Justiça “não tem nada” contra ele.

“Agora estou nesse golpe fictício, nessa fumaça chamada golpe de Estado. Não tem nada contra mim”, disse em entrevista à Rádio AuriVerde.

Bolsonaro mira relevância eleitoral em ato na Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou o ato deste domingo (29) na avenida Paulista para mandar o recado de que ainda tem relevância eleitoral, em especial às vésperas da fase final do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) do qual é réu por tentativa de golpe de Estado.

Em seu discurso, Bolsonaro não se colocou como candidato à presidência da República — ele está inelegível por decisão do TSE — mas pediu votos para seus deputados e senadores. Por duas vezes, pediu que dessem a ele “50% da Câmara e 50% do Senado “.

Falando das cadeiras do Congresso, Bolsonaro afirmou que “quem assumir a liderança, vai mandar mais que o presidente do país”.

Citou que, dessa forma, seria possível escolher “nosso” presidente da Câmara e do Senado, presidentes de comissões, diretores de agências reguladoras e até presidente e diretores do Banco a Central.

Bolsonaro estava ladeado por quatro governadores e parlamentares, todos de olho nas eleições de 2026.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bolsonaro-e-aliados-fazem-ato-na-paulista-por-liberdade-e-justica/

Bolsonaro e aliados fazem ato na Paulista por “Liberdade e Justiça”

2025-06-29