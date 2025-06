Notícias Prefeitura de Porto Alegre inicia processo de fechamento das comportas do sistema de proteção contra cheias

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Já as comportas 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, terão os portões fechados até a manhã de segunda-feira, 30. (Foto: Prefeitura de Porto Alegre)

Como medida de prevenção, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou, na tarde deste domingo, o fechamento das cinco comportas que restavam abertas no sistema de proteção contra cheias. Os trabalhos foram iniciados na comporta 12, que está em obras, na região do 4º Distrito. Em razão das intervenções em andamento, o fechamento se dá por meio de bags, com uma tonelada cada, e reforço de argila compactada. Já as comportas 1, 2, 4 e 6, localizadas no Cais Mauá, terão os portões fechados até a manhã de segunda-feira, 30.

Com o fechamento da comporta 12, que conecta a rua Voluntários da Pátria com a avenida Castelo Branco, na altura da avenida Cairú, os motoristas que desejarem acessar a área central devem seguir pela Voluntários da Pátria ou avenida Farrapos. Para acessar a avenida Portuária, do outro lado da Castelo Branco, o acesso será orientado pelos agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) a partir da avenida Ernesto Neugebauer e rua João Moreira Maciel, no Humaitá, com trânsito liberado apenas para acesso local.

Reunião

O prefeito Sebastião Melo coordenou, na tarde deste domingo, 29, uma reunião da Comissão Permanente de Acompanhamento de Emergências (Copae), no Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre (Ceic-POA). O encontro teve como objetivo avaliar as ações e preparar a cidade para os próximos dias diante da previsão de frio intenso e possível subida do nível do Guaíba. Entre as medidas adotadas está o fechamento das comportas 1, 2, 4 ,6 e 12, o que acarretará alterações de trânsito do 4º Distrito.

De acordo com a Catavento Meteorologia, serviço contratado pela prefeitura, a partir da tarde desta segunda-feira, 30, as temperaturas devem começar a cair em Porto Alegre, podendo atingir mínima de 2 graus entre terça-feira, 1º, e quarta-feira, 2. O vento, que deve ser de sul, deixará a sensação térmica ainda mais baixa.

“Após as fortes chuvas que caíram durante o fim de semana na Bacia do Guaíba, determinamos o fechamento preventivo das comportas. Pedimos que a população acompanhe os canais oficiais da prefeitura para se informar. Também seguimos mobilizados no acolhimento às famílias das Ilhas” – Prefeito Sebastião Melo.

Na região das ilhas, a Defesa Civil intensifica as ações de acolhimento na noite deste domingo. A prefeitura mantém um posto avançado na Ilha da Pintada, com apoio do Exército, Marinha, Corpo de Bombeiros, Aeronáutica e demais forças de segurança. As equipes atuam diariamente no resgate de pessoas e animais. A reprodução não autorizada deste conteúdo é proibida e constitui violação dos direitos de propriedade intelectual.

