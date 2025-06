Notícias Nova e potente massa de ar polar trará frio congelante na semana

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

A nova incursão de ar polar e de muito forte intensidade trará uma nova sequência de madrugadas geladas no Sul do Brasil com mínima congelantes, em particular no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. (Foto: PMPA/Divulgação)

Uma nova e muito potente massa de ar frio avança pela Argentina e o Uruguai e começa a ingressar no Rio Grande do Sul neste começo de semana com vento e baixa sensação térmica, avançando pelo Sul do Brasil a partir desta segunda-feira com queda maior da temperatura.

A incursão de ar frio é significativamente forte e na Argentina tem intensidade maior que a massa de ar polar da semana passada. Nevou em todas as províncias da Patagônia e neva desde ontem em vários pontos do Centro da Argentina, onde o a neve não é comum. Pode voltar a nevar no Uruguai entre hoje e amanhã, o que também é atípico. As mínimas deste domingo foram na Argentina de -17,1ºC em Maquinchao; -14,1ºC em Calafate; -14,0ºC em Gobernador Gregores; -13,6ºC em Rio Gallegos; -13,5ºC em Chapelco; e -13,0ºC em Bariloche.

A temperatura nas próximas madrugadas cairá a valores excepcionalmente e mesmo incomuns em muitos pontos do Centro e do Nordeste da Argentina com marcas de -7ºC a -10ºC em pontos da províncias de Córdoba, Buenos Aires e Santa Fé.

O novo período de frio excessivo mais ao Sul do Brasil vai estar associado a um centro de alta pressão de 1.035 hPa que estará sobre o Centro da Argentina e vai garantir uma semana com predomínio do tempo firme no Rio Grande do Sul depois deste fim de semana com chuva volumosa e repique de enchentes. Por outro lado, o frio muito intenso a extremo desta semana no Rio Grande do Sul vai coincidir com repiques de cheias e novas enchentes, agravando o drama das pessoas que deixarão suas casa para abrigos temporários como consequência das novas inundações. Os dados mostram que esta nova incursão de ar frio de origem polar vai alcançar parte do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, entretanto com menor intensidade que a da semana passada, não se esperando mínimas tão baixas e geada em muitos locais como dias atrás. O impacto maior desta nova massa de ar polar se dará no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Na cidade de São Paulo, o que vai chamar atenção será o frio nas tardes de quarta e quinta com máximas baixas, chuva e garoa.

A nova incursão de ar polar e de muito forte intensidade trará uma nova sequência de madrugadas geladas no Sul do Brasil com mínima congelantes, em particular no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Todas as madrugadas a partir desta segunda serão muito frias com o pico de resfriamento entre terça e quarta.

O frio desta vez será maior que a da semana passada em cidades do Oeste e do Sul do Rio Grande do Sul, onde as marcas serão excepcionalmente baixas nas madrugadas de terça e quarta que devem ser as mais geladas da semana. Oeste, Sul e Campanha devem ter marcas negativas generalizadas com possibilidade de a temperatura ficar ao redor de 0ºC ou mesmo negativa até na costa do Litoral Sul.

Grande parte do Rio Grande do Sul registrará entre terça e quarta mínimas perto de 0ºC ou abaixo de zero. Na Serra, vários municípios devem ter entre -1ºC e -4ºC com as mais baixas temperaturas em baixadas e fundos de vales. Nos Campos de Cima da Serra, na região de Ausentes, possibilidade de mínimas entre -5ºC e -7ºC. Em Porto Alegre, as madrugadas mais frias devem ser as de terça e quarta, podendo a temperatura descer a valores de 1ºC a 3ºC no Jardim Botânico e ao redor de 0ºC ou um pouco negativa no Sul da cidade. Na área metropolitana, nas duas madrugadas são projetadas mínimas de -1ºC a 1ºC na maioria dos pontos. As informações são do portal MetSul.

