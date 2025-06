Rio Grande do Sul Operação do catamarã que faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba é suspensa

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

A medida foi tomada em razão do fechamento das comportas do sistema de proteção contra as cheias da Capital Foto: Catsul/Divulgação A medida foi tomada em razão do fechamento das comportas do sistema de proteção contra as cheias da Capital. (Foto: Catsul/Divulgação) Foto: Catsul/Divulgação

A operação do catamarã que faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba, na Região Metropolitana, foi suspensa nesta segunda-feira (30) em todas as estações hidroviárias, informou a Catsul.

A medida foi tomada em razão do fechamento das comportas do sistema de proteção contra as cheias da Capital, realizado pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) no domingo (29) devido à elevação do nível do Guaíba. Não há previsão para o catamarã voltar a operar.

“Após as fortes chuvas que caíram durante o fim de semana na Bacia do Guaíba, determinamos o fechamento preventivo das comportas. Pedimos que a população acompanhe os canais oficiais da prefeitura para se informar. Também seguimos mobilizados no acolhimento às famílias das ilhas”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

