Política Bolsonaro e Lula praticamente empatam nas redes durante o debate

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Na soma com os compartilhamentos, o atual presidente leva vantagem sobre o ex-presidente. (Foto: Sérgio Zalis/TV Globo/Divulgação)

Jair Bolsonaro e Lula registraram praticamente o mesmo número de menções no Twitter ao longo do debate da Globo. Enquanto o petista foi citado em 436.128 postagens, Bolsonaro foi mencionado em 432.702 publicações. Os dados levantados pelo software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, levou em conta as menções aos termos “Bolsonaro” e “Lula” entre 21h30 da sexta, horário no qual o debate foi iniciado e 2h do sábado, registrando portanto as primeiras horas de repercussão do debate no Twitter.

Os dados encomendados pela startup de comunicação O Pauteiro mostram ainda que o pico de menções a ambos ocorreu entre 22h e 23h da sexta. Nesta faixa de horário, Lula foi citado em 169.534 postagens e Bolsonaro em 168.768, evidenciando o equilíbrio nas citações aos presidenciáveis.

Em termos de compartilhamentos das postagens que os mencionam, o presidente Bolsonaro teve uma folga maior nos números. Ao todo, dentro do horário observado, registrou 1,6 milhão de RTs no Twitter, enquanto o ex-presidente Lula somou aproximadamente 1,4 milhão.

Bolsonaro foi mais “compartilhado” em todas as faixas de horário analisadas. O pico ocorreu entre 23h e meia-noite, quando as postagens que citam o atual presidente geraram 585.744 RTs. Este intervalo também foi o ápice de Lula, que somou 481.727 RTs.

Na soma entre menções e compartilhamentos, portanto, o presidente Bolsonaro somou pouco mais de 2 milhões de conteúdos no twitter, com média de 7.560 por minuto, dentro do intervalo da análise (21h30 às 2h). Já o ex-presidente Lula, teve pouco mais de 1,8 milhão de conteúdos com menção ao seu nome, com média de 6.748 por minuto.

Duelo

O debate da Rede Globo colocou frente a frente Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva a poucas horas do segundo turno da eleição, que a imprensa previa que seria a mais violenta desde a redemocratização.

Em resumo, neste encontro, Bolsonaro chamou Lula de mentiroso, ou insinuou que ele estava mentindo, mais de 20 vezes. Foi o momento em que o atual presidente confirmou o que muitos suspeitavam: que a provocação daria o tom do debate, que mais parecia um duelo.

Jair Bolsonaro começou tentando desmentir que não vai achatar o salário mínimo e a aposentadoria dos idosos, enquanto Lula começou agradecendo a Deus, as mulheres e o povo negro, além de exaltar a democracia. Tentou – no desespero – anunciar um aumento no salário mínimo que não é factível, por não estar previsto no orçamento do ano que vem.

Mas o embate ficou mesmo em torno do eleitor que ganha até dois salários mínimos. Com isso Lula levou o debate para o Bolsa Família. Bolsonaro, por outro lado, disse logo que uma mega teoria conspiratória coloca o sistema todo contra ele.

