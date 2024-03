Rio Grande do Sul Bolsonaro é recepcionado por apoiadores gaúchos na Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Político do PL realiza sua terceira visita ao Rio Grande do Sul como ex-presidente da República. (Foto: Divulgação/Deputado Luciano Zucco)

Aliados e apoiadores recepcionaram o ex-presidente Jair Bolsonaro na Região Norte do Estado, no início da tarde dessa terça-feira (5). Ele desembarcou no Aeroporto de Passo Fundo, conversou rapidamente com populares e prosseguiu viagem a bordo de uma van até a cidade de Não-Me-Toque, a fim de participar como convidado da 24ª Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras de agronegócio na América Latina.

No evento, o político do PL era esperado por um grande número de pessoas, várias delas vestidas com camisas de Seleção Brasileira de futebol. Não há uma estimativa oficial de quantas compareceram ao ato, convocado nas redes sociais por simpatizantes do ex-mandatário que comandou o Palácio do Planalto entre 2019 e 2022.

Bolsonaro foi recebido pelo presidente da Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cotrijal), Nei César Manica, e percorreu o trajeto da entrada do evento até o pavilhão da agricultura familiar sobre a caçamba de uma caminhonete. Com ele estavam três deputados federais – uma criança foi colocada junto ao grupo em desfile.

Um pouco antes das 17h, o ex-presidente deixou o local sem fazer pronunciamentos ao público ou conceder entrevista à imprensa. A agenda teve continuidade com um jantar promovido por empresários e líderes do agronegócio na região. A visita tem encerramento previsto para a manhã desta quarta-feira (6), em reunião com correligionários em Passo Fundo, seguida pelo retorno a Brasília.

A Expodireto Cotrijal foi aberta oficialmente no início da semana (4) e prossegue até esta sexta (8), totalizado cinco dias de atividades. Programação e outros detalhes podem ser conferidos no site expodireto.cotrijal.com.br.

Visitas anteriores

Esta é a terceira viagem de Bolsonaro ao Rio Grande do Sul desde que deixou o Palácio do Planalto, no início de 2023. A visita anterior foi em 17 de novembro de 2023, quando compareceu a evento partidário em Esteio (Região Metropolitana) e discursou durante ato político no Parcão, em Porto Alegre.

Já sua primeira vez no Estado como ex-mandatário teve como datas os dias 22 e 23 de junho do mesmo ano, dias antes da conclusão do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível devido a abuso de poder político e econômico, além de utilização indevida dos meios de comunicação – irregularidades cometidas durante seu mandato à frente do Executivo nacional.

Naquela ocasião, o político foi um dos convidados da Transposul (feira nacional dos segmentos de de transporte e logística) na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na capital gaúcha. Também compareceu a um encontro do PL para estimular filiações à sigla e jantou com aliados em uma galeteria.

(Marcello Campos)

