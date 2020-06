O presidente Jair Bolsonaro empossou, no fim da manhã desta quarta-feira (17), o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) como titular do Ministério das Comunicações, recriado na semana passada.

Em seu discurso, o novo ministro falou sobre os desafios à frente da pasta e os benefícios das telecomunicações no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Ele também comentou a crise política no País.

“O grave momento também exige de nós uma postura de compreensão, de abertura ao diálogo. Se é tempo de levantarmos a guarda contra o novo coronavírus, também é hora de um armistício patriótico e deixarmos a arena eleitoral para 2022”, disse.

“É preciso, sobretudo, respeito e que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado para enfrentarmos esse inimigo invisível comum que, lamentavelmente, tem tirado a vida de milhares de pessoas e gerado danos incalculáveis à economia. É hora de pacificar o País”, prosseguiu. O novo ministro é genro do empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT.

Durante a solenidade, Bolsonaro defendeu o respeito à Constituição, mesmo se alguém “não concordar” com o texto dela. “O nosso povo respira liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pese alguns de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós. Do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. Tenho certeza que, respeitando cada artigo da nossa Constituição, nós atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos”, afirmou.