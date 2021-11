Política Bolsonaro fala em nova onda de covid, mas descarta possibilidade de restringir entrada de estrangeiros no País

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Bolsonaro também disse que o Brasil e o mundo não aguentam um novo lockdown. (Foto: Reprodução)

No momento em que países da Europa apertam restrições para conter o salto de casos do novo coronavírus e uma nova variante de é descoberta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (26), que “está vindo uma outra onda de covid”. A apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, no entanto, o chefe do Executivo descartou a possibilidade de adotar restrições, como fechar aeroportos, para tentar reduzir o contágio da doença. “Tem que aprender a conviver com o vírus”, disse o presidente.

“Não vai vedar, rapaz. Que loucura é essa? Fechou o aeroporto o vírus não entra? Já está aqui dentro”, declarou Bolsonaro a um simpatizante, ao ser questionado sobre a chance de restringir a entrada de estrangeiros no País. O apoiador citou a quarta onda de covid-19 na Europa, mas o presidente minimizou. “Você está vendo muita Globo”.

Na quinta-feira (25), Bolsonaro, depois de se contrapor sistematicamente a medidas sanitárias para conter a covid-19, se disse contrário à realização do carnaval em 2022. Capitais brasileiras mantêm sob dúvidas a realização da festa no ano que vem. Entre as grandes cidades, só o Rio de Janeiro confirmou o evento no ano que vem.

Em São Paulo, a decisão será tomada até o final do ano, de acordo com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, a partir do cenário epidemiológico e vacinal. O prefeito de Recife, João Campos (PSB), chegou a propor a criação de um comitê de prefeitos de capitais, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A capital mineira já anunciou que não vai patrocinar a festa, como de costume. Salvador ainda não confirmou o evento.

Nesta sexta, Bolsonaro também disse que o Brasil e o mundo não aguentam um novo lockdown, ao comentar sobre a possibilidade da chegada de uma nova variante da covid-19, como está sendo cogitada com a cepa surgida na África do Sul e que tem se espalhado por outros países. Ele participou das comemorações do 76° Aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro.

“Tudo pode acontecer. Uma nova variante, um novo vírus. Temos que nos preparar. O Brasil, o mundo, não aguenta um novo lockdown. Vai condenar todo mundo à miséria e a miséria leva à morte também. Não adianta se apavorar. Encarar a realidade. O lockdown não foi uma medida apropriada. Em consequência da política do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois’, a gente está vendo agora. Problemas estamos tendo”, disse Bolsonaro.

Sobre a possibilidade de fechar fronteiras, o presidente disse que não tomará nenhuma medida irracional. Também disse que não tem ingerência sobre a realização de festas de carnaval, que são afeitas aos níveis estaduais e municipais de governo.

“Eu vou tomar medidas racionais. Carnaval, por exemplo, eu não vou pro carnaval. A decisão cabe a governadores e prefeitos. Eu não tenho comando no combate à pandemia. A decisão foi dada, pelo STF, a governadores e prefeitos. Eu fiz a minha parte no ano passado e continuo fazendo. Recursos, material, pessoal, questões emergenciais, como oxigênio lá em Manaus”, disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

