Notícias Bolsonaro fala em voltar ao Brasil no dia 29, mas estudará situação antes

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente admitiu que pode ficar inelegível. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na noite de terça-feira, em evento com empresários brasileiros em Orlando, no Estado norte-americano da Flórida, que marcou o dia 29 de março para seu retorno ao Brasil, mas que avaliará a situação no país antes de tomar a decisão final. Ele ainda disse que enxerga a inegibilidade como possível diante de processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 deste mês. Quando falta uma semana, a gente estuda a situação, como que está o Brasil, como tão os contatos aqui”, disse Bolsonaro, que anteriormente tinha anunciado a volta ao país para esta quarta-feira. Ele está nos Estados Unidos desde que viajou dois dias antes do final de seu mandato no fim do ano passado.

O ex-presidente disse acreditar que o TSE pode torná-lo inelegível. Bolsonaro responde a 15 ações que podem cassar seus direitos políticos. Uma delas investiga uma reunião que o ex-chefe do Executivo realizou com embaixadores no ano passado, em que espalhou acusações sem evidência sobre supostas fragilidades do sistema eleitoral. Uma chamada “minuto de golpe” encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres faz parte dessa ação.

“Existe a possibilidade de inegibilidade sim, mas a questão de prisão só se for uma arbitrariedade. Nos atos antidemocráticos, não participei do quebra-quebra. Respeitei o pessoal na frente dos quartéis porque eles tem o direito de se manifestar publicamente”, afirmou.

Bolsonaro ainda defendeu seus apoiadores que invadiram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro, negando que houve tentativa de golpe de Estado e lamentando os danos causados pelos manifestantes.

“Que golpe é esse? Cadê a tropa? Já que eles tomaram os Três Poderes, quem é que assumiu?” questionou Bolsonaro. “Na nossa legislação, apesar de serem lamentáveis as cenas, não se enquadra na lei como atos terroristas. Ali foi invasão, depredação.”

Sobre a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se tornar candidata a algum cargo, Bolsonaro elogiou a participação da esposa em sua campanha à reeleição, mas negou a possibilidade de uma candidatura dela ao Palácio do Planalto.

“Ela foi fantástica, me ajudou bastante na campanha e tem essa veia política. Lançaram ela candidata à presidente, ela ficou revoltada, porque começou a apanhar… Não é candidata ao Executivo. Ela pode disputar um cargo eletivo”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente viajou para os EUA em 30 de dezembro de 2022, um dia antes de deixar a Presidência.

Caso das joias

A repercussão negativa do caso das joias sauditas também respingou nos planos políticos para Michelle, que assumiu a presidência do PL Mulher. A ideia era aproveitar a data do Dia Internacional da Mulher, mas a divulgação do caso das joias levou o partido a adiar a cerimônia preparada para dar visibilidade à ex-primeira-dama. O PL diz que o evento de posse está “em organização” e que a data ainda será definida.

”Continuem orando pela nossa nação que é linda, maravilhosa, rica, prospera, abençoada e se não fosse não triamos tanto urubus em cima”, disse Michelle nos Estados Unidos.

Reportagem do jornal O Estado S. Paulo revelou a tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente para o Brasil um conjunto de colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros, o equivalente a R$ 16,5 milhões. As joias eram um presente do regime da Arábia Saudita e foram apreendidas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/bolsonaro-fala-em-voltar-ao-brasil-no-dia-29-mas-estudara-situacao-antes/

Bolsonaro fala em voltar ao Brasil no dia 29, mas estudará situação antes