Política Bolsonaro inaugura nesta quinta a nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A nova ponte do Guaíba é uma das obras mais aguardadas pelos gaúchos Foto: Divulgação A nova ponte do Guaíba é uma das obras mais aguardadas pelos gaúchos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em visita ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro inaugura, junto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o trecho já concluído da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre.

As obras da estrutura, que tem 12,3 quilômetros de extensão, estão 95% finalizadas. “Grande trabalho da engenharia do Brasil que temos a honra de entregar após priorizarmos recursos, respeitando a premissa de tratar infra como política de Estado”, afirmou o ministro.

Bolsonaro e Freitas também participam, no quilômetro 330 da BR-116, em Barra do Ribeiro, da liberação de um trecho duplicado da rodovia.

Atenção, gaúchos. Tudo pronto para abrirmos o vão central da nova Ponte do Guaíba nesta quinta (10) com a presença do presidente @JairBolsonaro. Tratar infra como política de Estado significa concentrar recursos na conclusão de obras inacabadas pic.twitter.com/JDAW7XV3UW — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) December 6, 2020

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política