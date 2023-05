Geral “Bolsonaro jamais apoiará quem não esteve com ele em 2022”, diz o ex-ministro Ricardo Salles sobre aliança com o prefeito de São Paulo

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em evento do PL Mulher em São Paulo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio às ofensivas do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para atrair o PL e a direita para a sua candidatura à reeleição no ano que vem, o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL), veio a público reiterar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro ao seu nome.

“Estive ontem com o presidente Bolsonaro e ele reiterou o apoio dele ao meu nome”, afirmou Salles em vídeo publicado no Instagram. “Ele mencionou que não só o candidato dele sou eu como o candidato dele não será o Nunes, justamente porque o Nunes não apoiou o Bolsonaro em 2022”, completou o ex-ministro bolsonarista, se referindo à neutralidade do prefeito no segundo turno.

Salles tem usado o apoio de Bolsonaro para manter sua candidatura de pé em meio às investidas do prefeito de São Paulo, que tem o aval do diretório paulistano e de integrantes do chamado PL raiz. Salles, por outro lado, é o preferido da ala ideológica, que inclui nomes como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente.

A aproximação do emedebista com o PL, que faz parte de sua base na Câmara Municipal, ficou evidente na semana passada, quando o prefeito marcou presença em um evento do PL Mulher, onde protagonizou um bate-boca com Salles, como mostrou a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Depois da cerimônia, o emedebista almoçou com Bolsonaro e fez um apelo para que ele o apoiasse em 2024. O ex-presidente, no entanto, respondeu que a decisão caberá a Valdemar Costa Neto, presidente da sigla.

No vídeo, Salles disse que a direita “está mais unida do que nunca” e “deve lutar pelas prefeituras de todo o País”. No entanto, mesmo no núcleo bolsonarista, a candidatura do ex-ministro não é consenso. Uma das principais figuras do bolsonarismo que orbitam a pré-campanha do prefeito é Fabio Wajngarten. O ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Bolsonaro articula nos bastidores para que Salles não seja candidato à prefeitura. A pessoas próximas, ele chama a ideia de “aventura” e diz que favorece a vitória do deputado Guilherme Boulos (PSOL).

O governador Tarcísio de Freitas é outro que não demonstra empolgação com o ex-colega de governo. Em março, durante reunião no Palácio dos Bandeirantes, Salles pediu apoio de Tarcísio, mas ouviu que, antes, terá de se viabilizar eleitoralmente. Aliados do chefe do Executivo paulista dizem que os dois têm um histórico de desavenças na gestão Bolsonaro e que Tarcísio tem mais simpatia por Nunes.

Nomes históricos do PL também estão hoje mais próximos do prefeito de São Paulo e já mantêm conversas sobre uma possível indicação à vaga de vice.

A falta de um posicionamento no segundo turno das eleições presidenciais e as críticas passadas a Bolsonaro são tidas como empecilhos para Ricardo Nunes reunir apoio da direita em torno de seu nome. Bolsonaristas como Fabio Wajngarten têm defendido que o prefeito faça acenos à ala ideológica, com mais espaço na gestão municipal e apoio a pautas de costumes. Ele, no entanto, tem resistido a fazer o movimento, e repete a interlocutores que o apoio da legenda virá “naturalmente”. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/bolsonaro-jamais-apoiara-quem-nao-esteve-com-ele-em-2022-diz-o-ex-ministro-ricardo-salles-sobre-alianca-com-o-prefeito-de-sao-paulo/

“Bolsonaro jamais apoiará quem não esteve com ele em 2022”, diz o ex-ministro Ricardo Salles sobre aliança com o prefeito de São Paulo

2023-05-14