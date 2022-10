Política Bolsonaro nega corte para universidades: “Orçamento será todo liberado”

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Segundo o presidente, o bloqueio feito em todos os governos, isso acontece em todos os anos e não afeta as universidades e institutos federais Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Segundo o presidente, o bloqueio feito em todos os governos, isso acontece em todos os anos e não afeta as universidades e institutos federais. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (6) que não irá cortar recursos de universidades federais. A declaração foi feita em Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde o candidato do Partido Liberal teve agenda com empresários mineiros.

“Não tem corte. Chama-se contingenciamento. Eu tenho que seguir a lei de responsabilidade fiscal. O repasse de recurso é em função de entrada de receita. O que foi adiado até dezembro foi uma pequena parcela. O orçamento para a educação para o ensino superior no corrente ano é quase R$ 1 bilhão superior ao ano passado. (…) O orçamento será todo liberado no corrente ano. Em vez de pagar agora, você vai pagar no final do ano. Isso é feito em todos os governos, isso acontece em todos os anos”.

Ministro da Educação

Nesta quinta-feira, o ministro da Educação, Victor Godoy, havia negado também o corte de recursos no orçamento das universidades federais.

“Não existe um único corte nas universidades. O bloqueio que foi feito no orçamento do Ministério da Educação, que é um bloqueio que, hoje, foi reduzido de R$ 2 bilhões para R$ 1,3 bilhões, não afeta em um centavo as universidades e institutos federais. Ou seja, o valor do orçamento das universidades é exatamente o mesmo”, disse o ministro.

