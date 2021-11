Política Bolsonaro nega que tenha visto questões do Enem

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

"Não, não vi. Eu não vejo, não tenho conhecimento", respondeu Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (17), durante viagem ao Catar, que não viu as questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano. Na segunda-feira (15), ele disse que as questões do Enem começavam a ter a “cara do governo”.

Jornalistas voltaram ao tema nesta quarta-feira e perguntaram ao presidente se ele tinha visto as questões. “Não, não vi. Eu não vejo, não tenho conhecimento”, respondeu Bolsonaro. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro em todo o Brasil.

A presidente da Comissão de Educação da Câmara, Dorinha Rezende (DEM-TO), afirmou que o colegiado vai chamar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para prestar esclarecimentos.

Em Doha, capital do Catar, Bolsonaro falou com jornalistas após um passeio de moto. Ele visitou o estádio de futebol Lusail. O Catar vai sediar a Copa do Mundo de 2022.

