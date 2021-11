Porto Alegre Ônibus do Procon estará na Redenção, em Porto Alegre, neste sábado

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Equipe ficará à disposição para esclarecer dúvidas dos consumidores e orientar o encaminhamento de possíveis acordos entre as partes envolvidas

O ônibus do Procon de Porto Alegre estará estacionado neste sábado (20), das 9h às 13h, em frente ao Monumento do Expedicionário, na avenida José Bonifácio, no Parque Farroupilha (Redenção).

A equipe de atendimento do Procon estará à disposição para esclarecer dúvidas dos consumidores e orientar o encaminhamento de possíveis acordos entre as partes envolvidas.

“Precisamos facilitar a vida do consumidor em relação às possíveis dúvidas nas suas relações com os fornecedores, assim como encaminhar soluções para os problemas oriundos destas relações, principalmente no atual momento no qual ainda não é possível o retorno do atendimento presencial, fato que estamos trabalhando para restabelecer o mais rápido possível”, afirma o diretor do Procon de Porto Alegre, Professor Wambert Di Lorenzo.

