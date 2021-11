Rio Grande do Sul Reunião do governo gaúcho deve definir alteração de protocolos contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

A ideia é discutir essas modificações na prevenção da doença. Na foto, o governador Eduardo Leite e a secretária Arita Bergmann Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini A intenção da administração estadual é propor que os protocolos, antes obrigatórios, agora passem a ser apenas recomendações. Na foto, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e governador Eduardo Leite. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Uma reunião do governo Estado deverá definir uma alteração de protocolos contra o coronavírus no Rio Grande do Sul. O encontro acontece nesta quarta-feira (17) e envolve representantes do Conselho de Crise. A ideia é discutir essas modificações na prevenção da doença.

A intenção da administração estadual é propor que os protocolos, antes obrigatórios, agora passem a ser apenas recomendações.

A partir daí, cada pessoa deverá ter a responsabilidade individual de se proteger da Covid-19 com o uso de máscara e sem aglomerações. Além disso, o Piratini segue enfatizando a importância de todos terem a cobertura vacinal completa.

