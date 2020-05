Política Bolsonaro parabenizou a Polícia Federal pela operação que tem o governador do Rio de Janeirocomo alvo

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Presidente disse ter tomado conhecimento pela imprensa de buscas na residência oficial do governador do Rio. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a Polícia Federal (PF) pela operação que está sendo conduzida nesta terça-feira (26) que tem como alvo o governador do Rio de Janeiro, Wilston Witzel (PSC), que é seu adversário político. Bolsonaro disse ter tomado conhecimento da operação pela imprensa.

“Parabéns à Polícia Federal. Fiquei sabendo agora pela mídia. Parabéns à Polícia Federal, tá ok?”, disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada.

Questionado sobre se a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) — que antecipou que “governadores” seriam alvos da PF — sabia da operação, Bolsonaro disse que a pergunta tinha que ser direcionada a parlamentar:

“Pergunta para ela.”

A PF realiza a Operação Placebo, no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador. Quinze equipes participam da ação, que tem como finalidade a apuração dos indícios de desvios de recursos públicos destinados ao combate ao coronavírus.

Doze mandados de busca e apreensão estavam sendo cumpridos nesta terça, dez na capital fluminense e dois na cidade de São Paulo. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Witzel acompanhou as buscas o tempo todo na residência oficial.

Em nota, Witzel negou qualquer tipo de envolvimento no esquema de desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública.

“Não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Estranha-me e indigna-me sobremaneira o fato absolutamente claro de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento, com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará. A interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada. Estou à disposição da Justiça, meus sigilos abertos e estou tranquilo sobre o desdobramento dos fatos. Sigo em alinhamento com a Justiça para que se apure rapidamente os fatos. Não abandonarei meus princípios e muito menos o Estado do Rio de Janeiro”, afirmou o governador.

