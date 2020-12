Porto Alegre Bolsonaro participa da cerimônia de inauguração da ponte do Guaíba, em Porto Alegre, nesta quinta

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Presidente também deve ter um encontro reservado com o governador gaúcho. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

Em visita ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro inaugura o trecho já concluído da nova ponte do Guaíba, na Zona Norte de Porto Alegre. O evento está marcado para as 10h e ele estará acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. As obras da estrutura, com 12,3 quilômetros de extensão, estão 95% finalizadas após seis anos de trabalho.

Além deles, devem participar da cerimônia o governador Eduardo Leite, o diretor-geral do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), general Santos Filho, e parlamentares gaúchos.

“Trata-se de um grande trabalho da engenharia do Brasil que temos a honra de entregar após priorizarmos recursos, respeitando a premissa de tratar infra como política de Estado”, frisou o titular da pasta em um postagem em sua conta na rede social Twitter.

Também está prevista a presença de Bolsonaro da liberação de um trecho duplicado no quilômetro 330 da rodovia federal BR-116, em Barra do Ribeiro. Em ambos os locais, não está descartada a hipótese de que a participação presencial das autoridades seja substituída por um vistoria à distância e do alto, por meio de sobrevoo.

Conversa a portas fechadas

Ainda durante o evento, o presidente da República deve conversar com Eduardo Leite, de forma reservada, em um espaço nas dependências do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

A iniciativa teria partido do governador do Rio Grande do Sul. Embora o horário e a pauta não tenham sido confirmadas oficialmente, o encontro deve ter como assunto a pandemia de coronavírus e ser realizado logo após o desembarque de Bolsonaro, cujo retorno para Brasília está previsto para o começo da tarde.

(Marcello Campos)

